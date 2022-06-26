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Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

26.06.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.

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