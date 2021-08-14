Bartın'da sele kapılarak yaşamını yitiren yaşlı kadının cenazesi defnedildi

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.

Akörensöküler köyünde ekiplerin 4 gündür yürüttüğü çalışmayla evinden yaklaşık 600 metre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Ünal'ın cenazesi, Ulus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ceyüpler Mahallesi Eski Cami'ye getirildi.

Ünal'ın naaşı, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Ünal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz ve köy sakinleri katıldı.

Ulus ilçesi Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve suya kapılan Arife Ünal'ın cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personelin 4 günlük yoğun arama çalışması sonucu evinden 600 metre uzaklıkta bulunmuştu.



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