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Bartın'da selin etkilediği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

12.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da selin etkilediği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Farklı kentlerden gelen DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, Akörensöküler ve Zafer köylerinde selin yollara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi için yoğun çalışma yürütüyor.

Devrilen ağaçları yoldan kaldıran ekipler, balçıkları temizliyor.

Ekipler, sel nedeniyle kapanan Zafer köyüne giden yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Zafer köyü sakinlerinden Erkan Kütük, AA muhabirine, hayvanları, ahırı zor kurtardıklarını belirterek, "Evimizin giriş katı zarar gördü. Devletimiz ilk andan itibaren yanımızda. Su baskını nedeniyle olduğumuz yere ulaşamadılar ama telefonla sürekli yanımızdalar. Şu anda temizlik çalışmaları sürüyor." dedi.

Hüseyin Güleç de fasulye, mısır ve fındık bahçesinin selden etkilendiğini, zararının çok olduğunu belirterek, buradan başka gelirinin bulunmadığını kaydetti.

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