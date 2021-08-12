YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Bartın'da şiddetli yağışta çöken köprüden yola düşen taksinin şoförü, o anları anlattı:

Bartın'da şiddetli yağışta çöken köprüden yola düşen taksinin şoförü, o anları anlattı:

12.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"30 ile 40 kilometre arasında bir hızla gidiyordum. İleride bir baktım yolda taşlar ve ağaçlar gördüm. Frene bastım. Otomobil kızaklamaya başladı. Yerde çamur da varmış. Bir anda 'küt' diye bir ses geldi biz yukarıdan aşağıya yolun çöken bölümüne düştük" - "Taksinin altında giden suyun debisi çok yüksekti. Taksi askıda kalmayıp aşağı iniverse sel bizi alıp götürecekti"

ORHAN KUZU - Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki köprünün çökmesiyle otomobilde bulunan 7 kişiyle birlikte yola düşen taksinin şoförü Ayhan Tunç, hayatında ilk defa böyle bir afetle karşılaştığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Ayhan Tunç, Safranbolu'da bir taksi durağında çalıştığını belirtti.

Önceki gece durakta nöbetçi olduğunu anlatan Tunç, "Bir kişi durağın numarasından cebime ulaştı. Bartın'ın Ulus ilçesinde babasının vefat ettiğini ve oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Ben de 'Tamam gideriz' dedim. Bana konum attılar. 5000 Evler Şahin Tepesi'ne gittim. Ben altı kişi olduklarını biliyordum ama 7 kişilermiş. Taksim de 7 kişilik olduğu için herhangi bir sorun olmadı." dedi.

Tunç, yola çıktıklarında kuvvetli sağanak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Safranbolu'nun Ovacuma köyüne kadar pek sıkıntı olmadan gittim. Arkadaşlara 'Buralarda sel olabilecek yerleri bana söyleyin hızımızı yavaşlatalım.' dedim. Hatta içime doğdu emniyet kemerimi takmadım. Aslında emniyet kemerimi her zaman takılı tutarım. Allah göstermesin suya falan düşersek emniyet kemeri takılı kalır çözemezsem sıkıntı olur diye düşündüm. Yoldaki ağaç tünelleri geçerken arkadaşlar bana 'Buralarda sıkıntı olabilir.' dediler. Ben de o sırada yavaşladım. 30 ile 40 kilometre arasında bir hızla gidiyordum. İleride bir baktım yolda taşlar ve ağaçlar gördüm. Frene bastım. Otomobil kızaklamaya başladı. Yerde çamur da varmış. Bir anda 'küt' diye bir ses geldi biz yukarıdan aşağıya yolun çöken bölümüne düştük. Karşıdaki duvar ile arabanın arkası askıda kaldı. Altımız aşırı bir su. Çok az bir su arabaya vuruyordu ama içeriye girmiyordu. Sağ taraftaki cam kırılmış. Yanımdaki arkadaş oradan çıktı. Arka kapıyı açtı. Ben de hemen sağ taraftaki camdan çıktım. Arkadaş da diğerlerini çıkarırken ben duvardan doğru karşıya geçtim."

Takside buluna herkesin sağlıklı bir şekilde yola çıktığını anlatan Tunç, bu sırada içinde 4 kişi olan bir aracın daha bu kısma düştüğünü söyledi.

Kendisinin Bartın tarafında kaldığını, diğerlerinin Safranbolu tarafında kaldığını aktaran Tunç, cep telefonu taksinin içine düştüğü için kimseye ulaşamadığını, karşıya da geçemediğini belirtti.

Tunç, o sırada 2-3 ambulansın olay yerine geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Jandarma ve polis ekipleri de geldi ve yardımcı oldular. Allah razı olsun hepsinden. Ben de 1,5 metre mesafedeki bir yere yanaştım oradan karşıya atlayarak arkadaşların yanına vardım. Bizi Allah korudu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Öyle bir yağış da görmedim. Taksinin altında giden suyun debisi çok yüksekti. Taksi askıda kalmayıp aşağı iniverse sel bizi alıp götürecekti. Bizim araba yukarıdan gelen suyu biraz kesti alt taraftaki arabaya yardımcı oldu. Onun da sele gitmemesini sağladı. Biz gerçekten bir afete maruz kaldık. Bu ne şoför hatası ne de başka bir şey."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptıGören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptı
Selde 8 katlı bina böyle yıkıldıSelde 8 katlı bina böyle yıkıldı
Karabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildiKarabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildi
Anahtar Kelimeler:
sel Bartın Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:33

Karabük Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.