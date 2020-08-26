Bartın’da sünnet düğünleri ve kına geceleri yasaklandı

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla birlikte il genelinde yapılacak düğün, nikah ve nişan merasimi dışında, sünnet düğünü, kına gecesi, söz gibi etkinliklere kısıtlama getirildi.

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sünnet düğünü, kına gecesi, söz ve benzeri etkinliklerin yapılması bu kararla birlikte yasaklanırken düğün ve nikah etkinlikleri için ek tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan ek tedbirler kapsamında; gelinle damadın annesi, babası, çocuğu, kardeşi, büyükbabası, büyükannesi, dedesi, nenesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar düğün, nikah ve nişan merasimlerine katılamayacak. Düğün yapılacak mekanlarda, gelin ve damat haricinde kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmaması için bu mekanlarda sandalye, koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek. Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta ve benzeri) görevlendirilmesi uygulamasına devam edilecek” denildi.

