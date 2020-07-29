YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da toplu bayramlaşma ve toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Bartın'da toplu bayramlaşma ve toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı

BARTIN HABERLERİ  | 29.07.2020 12:55 | Son Güncelleme

Bartın'da toplu bayramlaşma ve toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Bartın Valiliğince, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarına yasak getirildi.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararlara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin ve bu alanlarda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılması yasaklandı.

Bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri nedeniyle oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulması kararı alındı.

Bayram namazının il merkezinde valilik, ilçelerde kaymakamlıklarca belirlenen açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kılınması kararı da alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerimizde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetleri köylerimizde geleneksel hale gelmiş güreş, futbol gibi turnuvaların yapılması yasaklanmıştır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri TCK'nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
PARTNERGören dönüp bir daha baktı! Ünlü modelden olay bikiniGören dönüp bir daha baktı! Ünlü modelden olay bikini

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bartın Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:35
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:19
Yatsı
21:59

Bartın Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Sevinç Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Kozcağız Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Pazaryerinde Mastürbasyon Yaparken Yakalandı

Pazaryerinde Mastürbasyon Yaparken Yakalandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.