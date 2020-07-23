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Bartın'da üvey amcası tarafından vurulan kişi öldü

BARTIN HABERLERİ  | 23.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Bartın'da üvey amcası tarafından vurulan kişi öldü

Bartın'da üvey amcası tarafından vurulan kişi öldü

Bartın'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin üvey amcası tarafından vurulduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü (50), önceki gün akşam saatlerinde hayvanlarını almak için ormanlık alana gitti.

Öncü'nün geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine oğlu babasını aramaya başladı.

Ormanlık alanda yaralı halde bulunan Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öncü'nün yapılan otopsisinde kafatasında saçma tespit edildi.

Olayla ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.

Titiz çalışma ve araştırma sonucunda şüpheli görülen ve gözaltına alınan Öncü'nün üvey amcası Hüseyin Öncü, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Hüseyin Öncü'nün, Kadir Öncü'yü vurduğu tüfek de evde bulundu.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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