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Bartın’da vatandaşlar Cuma Namazı için alanları doldurdu

BARTIN HABERLERİ  | 05.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Bartın’da Cuma Namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namaz için belirlenen alanları tıka basa doldurdu.Bartın’da geçen hafta yağmur nedeniyle kısıtlı şekilde camilerde kılınan Cuma Namazı, bu hafta havanın güneşli olması nedeniyle alanlarda kılındı.

Bartın’da Cuma Namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namaz için belirlenen alanları tıka basa doldurdu.
Bartın’da geçen hafta yağmur nedeniyle kısıtlı şekilde camilerde kılınan Cuma Namazı, bu hafta havanın güneşli olması nedeniyle alanlarda kılındı. Vatandaşların tıka basa doldurduğu alanlarda, insan seli namaza başlandığı ana kadar devam etti. Valiliği belirlediği, valilik bahçesi, Ömertepesi Spor Tesisleri, İmam Hatip Camii bahçesi, Geçen Mahallesi Yeni Camii bahçesi için vatandaşlar 2 saat önceden alanlara geldi. Alanlara geniş güvenlik önlemleri altında ve korona virüs (COVID-19) tedbirleri altında alınan vatandaşlar için görevliler sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı.

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Bartın Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:10
Sabah
05:10
Öğle
12:54
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:19

Bartın Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
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