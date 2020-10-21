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Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti

BARTIN HABERLERİ  | 21.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Bartın Devlet Hastanesi Pandemi servisinde korona virüs nedeniyle tedavi gören Halime Ulusoy hayatını kaybetti.

Bartın Devlet Hastanesi Pandemi servisinde korona virüs nedeniyle tedavi gören Halime Ulusoy hayatını kaybetti. Bartın’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2’ye yükseldi.
Kumluca’da yaşayan 84 yaşındaki Halime Ulusoy bir süredir Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisinde korona virüs dolayısıyla tedavi görüyordu. Ulusoy tüm tedavi ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulusoy’un cenazesi Kumluca’daki aile mezarlığına defnedildi.

Aile karantinada
Tüm tedavilere rağmen korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden Ulusoy’un cenazesi korona virüs tedbirleri altında toprağa verildi. Öte yandan Ulusoy’un Kumluca’da yaşayan ailesinin de karantina altında olduğu öğrenildi.
Korona virüs salgını nedeniyle Bartın’da son 24 saatte 2 ölüm yaşandı. Bir gün önce Bartın’ın Epçiler köyü’nde yaşayan 70 Yaşındaki Habibe Tınka korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve tedbirler altında toprağa defnedilmişti.

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