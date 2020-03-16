YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın’da yaşam merkezleri ve kafeteryalar kapatıldı

Bartın’da yaşam merkezleri ve kafeteryalar kapatıldı

BARTIN HABERLERİ  | 16.03.2020 18:01 | Son Güncelleme

Bartın’da korona virüs önlemleri kapsamında belediye bünyesinde faaliyet gösteren yaşam merkezi ve piknik alanlarındaki kafeteryalar 20 Nisan tarihine kadar kapatıldı.Bartın’da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ediliyor.

Bartın’da yaşam merkezleri ve kafeteryalar kapatıldı

Bartın’da korona virüs önlemleri kapsamında belediye bünyesinde faaliyet gösteren yaşam merkezi ve piknik alanlarındaki kafeteryalar 20 Nisan tarihine kadar kapatıldı.
Bartın’da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bartın Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yaşam merkezi ve piknik alanlarındaki kafeteryalar geçici süreyle kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Bartın Belediyesine bağlı hizmet veren Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Elmalık Yaşam Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi, Kavallar Yaşam Merkezi, Şiremirçavuş Yaşam Merkezi, Hürriyet Yaşam Merkezi, Gazhane Kültür Parkı Kafeteryası, 140. Yıl Parkı Kafeteryası, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı Kafeteryası, Karaçay Piknik Alanı Kafeteryası bugünden itibaren 20 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılmıştır. Vatandaşlar parkların açık alanlarından faydalanabilecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kayserispor’da 2 cezalı var

Kayserispor’da 2 cezalı var

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Bartın Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:54
Öğle
13:04
İkindi
16:25
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

Bartın Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Ümit Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Bölgesel odaklı’ tez çalışmaları için teşvik fonu başvuruları başladı

‘Bölgesel odaklı’ tez çalışmaları için teşvik fonu başvuruları başladı

Ana Yolları Sular Altında Kalan Mahalleli, Orman Yolunu Kullanıyor

Ana Yolları Sular Altında Kalan Mahalleli, Orman Yolunu Kullanıyor

Bartın İl Emniyet Müdürü Değişti

Bartın İl Emniyet Müdürü Değişti

Öğrencilere Afet Öncesi Tedbirler Anlatıldı

Öğrencilere Afet Öncesi Tedbirler Anlatıldı

Oğlunu kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Oğlunu kurtarmak isterken kendisi boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.