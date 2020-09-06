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Bartın’da yeni TOKİ konutları yükseliyor

BARTIN HABERLERİ  | 06.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Bartın Merkez Dallıca köyünde yapımına başlanan TOKİ Konutları inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.Toplamda 424 adet konutun yer alacağı proje ile beraber birer adet cami, ticaret merkezi ve 16 derslikli ilkokul inşa edilecek.

Bartın Merkez Dallıca köyünde yapımına başlanan TOKİ Konutları inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.
Toplamda 424 adet konutun yer alacağı proje ile beraber birer adet cami, ticaret merkezi ve 16 derslikli ilkokul inşa edilecek. Çalışmaların hızla devam ettiği proje tamamlandığında 424 vatandaş konutlarına yerleşip kira öder gibi ev sahibi olacak.
Bartın Merkez Dallıca köyünde inşa çalışmaları hızla devam eden konutların 300 adeti 2+1, 124 adeti ise 3+1 planında inşa edilecek. Bartın’ın mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan projede; zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, dekoratif pencereler, söveler, kat silmeleri ve söve gibi özellikler modernize edilerek uygulanacak.
2 yıl içinde tamamlanacak
30 Temmuz 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapım ihalesi gerçekleştirilen Dallıca Konutları Projesi kapsamında tünel kalıp sistemiyle 424 adet konutla birlikte konvansiyonel kalıp sistemiyle cami, ticaret merkezi ve ilkokul inşa edilecek. Altyapı ve çevre düzenlemesi ile beraber TOKİ konutları inşa çalışmalarının 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Bartın yeni bir yaşam merkezine kavuşacak
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yapımı devam eden TOKİ konutları ile birlikte kentin yeni bir yaşam merkezine kavuşacağını söyleyerek , “Bartın, yerleşim alanıyla, okulu, dükkânları, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanlarıyla, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam merkezine kavuşacak. Bartın Irmağı üzerinde TOKİ Köprüsünün yapımı ile birlikte bölgeye ulaşımı da kolaylaştırdık. Şantiyede çalışan tüm teknik personele ve işçilerimize kolaylıklar diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

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Bartın Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:15
Öğle
12:54
İkindi
16:31
Akşam
19:23
Yatsı
20:47

Bartın Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Şadırvan Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
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