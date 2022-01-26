Bartın'da yük gemisinden denize düşen Rus gemi personeli kayboldu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında, yük gemisinde görevli Rus personel denize düşerek kayboldu.

Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Temryuk Limanı'na yük almaya giden Saint Kitts ve Nevis bandıralı "Karelis 17" isimli kuru yük gemisinde çalışan ismi henüz öğrenilemeyen başçarkçı, Kurucaşile ilçesinin 10 mil açığında denize düştü.

Durumu fark eden gemi personeli, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi.

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile karadan ve havadan arama çalışması yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.

Ekipler, havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

Öte yandan Amasra Limanı'na demirleyen gemi personelinin Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadelerinin alındığı öğrenildi.

