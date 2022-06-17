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Bartın'daki trafik kazasında 8 öğrenci ve sürücü yaralandı

17.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

Bartın'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 öğrenciyle aracın sürücüsü yaralandı.

Kozcağız beldesindeki bir rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B. yönetimindeki 35 JF 786 hafif ticari araç, Bartın-Kozcağız kara yolu Sütlüce köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 8 öğrenci, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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