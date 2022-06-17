Bartın'daki trafik kazasında 8 öğrenci ve sürücü yaralandı

Bartın'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 öğrenciyle aracın sürücüsü yaralandı.

Kozcağız beldesindeki bir rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B. yönetimindeki 35 JF 786 hafif ticari araç, Bartın-Kozcağız kara yolu Sütlüce köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 8 öğrenci, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz