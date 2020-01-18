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  4. Bartın’dan İdlib’e yardım eli

Bartın’dan İdlib’e yardım eli

BARTIN HABERLERİ  | 18.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Bartın’da Gençlik Merkezi tarafından Suriye’nin İdlip kentinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı, destekler çığ gibi geldi.Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin de dahil olduğu kampanyaya kısa sürede destekler çığ gibi geldi.

Bartın’da Gençlik Merkezi tarafından Suriye’nin İdlip kentinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı, destekler çığ gibi geldi.
Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin de dahil olduğu kampanyaya kısa sürede destekler çığ gibi geldi. 20 Ocak’a kadar sürdürülecek yardım kampanyasında ulaştırılan malzemeler Gençlik Merkezi Gönüllüsü gençler tarafından
yoğun mesai harcanarak kolileniyor.
Yetişkin ve çocuk kıyafetleri, bot, ayakkabı, atkı, bere ve oyuncakların yer aldığı yardım malzemeleri Şanlıurfa Gençlik Merkezine gönderilecek. Malzemeler daha sonra İdlib’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kampanyaya gelen talepten oldukça memnun olduklarını belirten Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, “Bu Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bir kampanyaydı. Talepli olan gençlik merkezlerimiz İdlib’e giyim yardımı özellikle de çocuk giyimi üzerine bot, kışlık bot anlamında yardım kampanyası başlattı. Bizim ilimizde de biz bunun ev sahipliğini yaptık. Gerek gönüllü gençlerimiz gerekse halkımız, gerekse STK’lardan bize aşırı bir talep oldu. İdlib’e göndermek istedikleri yardımları bize getirdiler. Bizde şu anda gençlerimiz bunların tasnifini yapıyor. Çocuk, bayan ve erkek giyim olarak ayırdılar. Bunları koliliyoruz. Ayın 20’sinde nasip olursa Şanlıurfa Gençlik Merkezine göndererek İdlib’teki kardeşlerimize bu malzemeleri ulaştırmayı düşünüyoruz.” dedi.

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