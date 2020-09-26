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Bartın’ın ilk seyir terası olacak

BARTIN HABERLERİ  | 26.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Küre Dağları Milli Parkının Bartın sınırları içerisinde inşa edilen 3 katlı Küle Seyir Terası muhteşem manzarasıyla doğaseverlerin hizmetine sunulacak.

Küre Dağları Milli Parkının Bartın sınırları içerisinde inşa edilen 3 katlı Küle Seyir Terası muhteşem manzarasıyla doğaseverlerin hizmetine sunulacak. Doğa turizmine katkı sunması beklenen seyir terasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Küre Dağları Milli Parkının Bartın sınırları içerisinde inşa edilen Küle Seyir Terasında incelemelerde bulundu.
Milletvekili Yılmaz Tunç’a incelemeleri sırasında Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, İl Genel Meclis Üyesi Kadir Saraç, Ulus ve Köylere Hizmet Getirme Başkanı Lütfi Okçu’da eşlik etti.
“Bu eserlerle gezilecek yerleri çoğaltıyoruz”
Ulus ilçesi Aşağı Yukarıalpı köyüne yapılan Küle Seyir Terasındaki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Tunç, “Yapılan çalışmaları yerinde gördük ve inceliyoruz. Gerçekten mükemmel olmuş. Bartın’ın iç kesimlerinde doğa turizmine yönelik güzelliklerimiz zenginliklerimiz var. Özellikle Küre Dağları Milli Parkımız hem Bartın’ın hem de Kastamonu’nun ortak değeri. Küre Dağları Milli Parkı’nın yarısı Kastamonu’da yarısı ise Bartın’da. Müdürlüğümüzde Bartın’da ve son zamanlarda çok önemli yatırımlar yapıldı Küre Dağları Milli Parkı’nın ziyaretçilerini artırmak için. Küre Dağları Milli Parkı Avrupa’nın 13 PAN Parks üyesinden bir tanesi Türkiye’nin de tek PAN Parks üyesi. Kentimizin dört bir yanındaki değerlerimizle turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Doğa, tarih ve deniz turizmini birlikte değerlendiriyoruz. Küre Dağları Milli Parkı yöneticilerimiz ve çalışanları çok büyük emekler sarf ediyorlar ve bölgemize bu tür değerleri kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’da dünyanın dev projeleriyle birlikte kırsalda da kalkınmayı sağlayacak, turizmi geliştirecek, geçime katkı sağlayacak projeleri çok önemsiyor ve bu tür çalışmaların yapılmasını istiyor. Gürcüoluk Mağarasında da çalışmalar var. Bu eserlerle gezilecek yerleri çoğaltıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha çok güzel eserleri inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.
Küre Dağları Milli Parkı Sınırları içerisinde Ulus ilçesi Aşağı Yukarıalpı köyüne yapılan Küle Seyir Terası 3 katlı olarak inşa ediliyor. 1’inci katı 79,74 m2, 2’nci katı 84,30 m2, 3’üncü katı 45,96 m2 olmak üzere toplam 210 m2 olan seyir terası ile beraber 5 adet 14 m2’lik serender tipi yağmur barına yapılıyor. Projede son aşamaya gelinirken Küle Seyir Terası’nın yakın tarihte hizmete alınması bekleniyor.

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