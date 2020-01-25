Bartınlılar başkanını seçti

Zonguldak’ta kurulu bulunan Bartın il Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şube salonunda yapılan kongrenin Divan Başkanlığını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı.

Genel kurula ayrıca GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ,CHP merkez ilçe yönetimi ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Genel kurulda konuşan önceki dönem başkanı Ahmet Ardıç görevi yeni yönetime devretmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.

Yeni başkan Adem Aydeniz de yaptığı konuşmada Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden rahmet yaralılara şifa dileyerek, yeni yönetim olarak derneği daha aktif bir şekilde yöneteceklerini ve Zonguldak’taki 20 bin Bartınlının sesi olacaklarını kaydetti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’de yeni yönetimi kutladığını söyleyerek, Malatya ve Elazığ’da meydana gelen depremler nedeniyle yaşamını yitirenlere rahmet dilediğini yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Tek liste ile gerçekleştirilen Genel kurulda eski başkan Ahmet Ardıç ve yönetimi, yeni Başkan Adem Aydeniz ve yönetimine görevi teslim etti.

Yeni Başkan Adem Aydeniz, eski başkan Ahmet Ardıç a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Aydeniz, Seyfi Özkaynak, Ercan Çömlek, Serhat Ergin, Adem Arabacı, Nurullah Aldarı, Celal Kara, Musa Maskar, Bilal Yoğurlu, Serkan Günay ve Derya Akbıyık, Denetleme kuruluna ise, Feridun Telçeken, Fikret Gülbal ve Recep Yabaoğlu getirildi.

