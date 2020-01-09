YURTHABER
  4. Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"

Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"

ADANA HABERLERİ  | 09.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, aşırı yağışların ekili ve dikili tarım alanlarını suya gömdüğü Adana’da üreticilerin dört gözle zararlarının karşılanmasını beklediklerini söyledi.Aşırı yağışlardan en fazla etkilenen Seyhan, Sarıçam, Yumurtalık, Karataş ve Yüreğir’de incelemelerde bulunan Ayhan Barut, üreticilere ve vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, aşırı yağışların ekili ve dikili tarım alanlarını suya gömdüğü Adana’da üreticilerin dört gözle zararlarının karşılanmasını beklediklerini söyledi.
Aşırı yağışlardan en fazla etkilenen Seyhan, Sarıçam, Yumurtalık, Karataş ve Yüreğir’de incelemelerde bulunan Ayhan Barut, üreticilere ve vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Özellikle ekili ve dikili alanların tamamen sular altında kaldığı Yüreğir ve Karataş’ta zarar boyutunun çok yüksek olduğunu aktaran Barut, "23 Aralık’tan bu yana bölgemizde aralıklarla çok şiddetli yağış meydana geldi. Ekili ve dikili tarım alanları sular altında kaldı. Bugüne dek metrekareye 350 kilogramın üzerinde yağış düştü. Vatandaşlarımız ve üreticilerimiz çok mağdur oldu" dedi.
Aşırı yağış nedeniyle Adana’da 200 bin dekarlık ekili ve dikili tarım alanının sular altında kaldığına işaret eden Barut, "Çok büyük zarar var. Artık sesimize kulak versinler. Bu benim değil, milletin, üreticinin sesidir. Çiftçilerimizin acilen Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası borçları faizsiz 2 yıl süreyle ertelensin. Önümüzdeki yıla ekim ve dikim yıl yapabilmesi için çiftçilere ayni ve nakdi, tohum, gübre, para ve kredi yardımı gibi yardımların yapılması lazım. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında tarımsal ürünlere verilen destekleme primleri, afet ve yaşanan mağduriyet nedeniyle bu yıl erken, hatta şimdilerde ödensin. Üretmekten başka suçu olmayan üreticilerimizin bu zararı devlet tarafından telafi edilmelidir" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"
Şok diyetteki ölümcül tehlikeŞok diyetteki ölümcül tehlike
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Adana Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:06

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Aksa Eczanesi
Seyhan
Baran Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Adana Kent Konseyi’nden "kurtuluş 5 Ocak" Belgeseli

Adana Kent Konseyi’nden "kurtuluş 5 Ocak" Belgeseli

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.