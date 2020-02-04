YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başak Koleji masa tenisinde il şampiyonu oldu

Başak Koleji masa tenisinde il şampiyonu oldu

AYDIN HABERLERİ  | 04.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Minik Kız Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları’na katılan Başak Koleji öğrencileri, minik kızlarda il şampiyonu ve minik erkeklerde ise il dördüncüsü oldu.Aydın Başak Koleji Masa Tenisi öğretmeni Faruk Akbağ masa tenisinde okul olarak elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Her spor dalında olduğu gibi masa tenisinde de özverili çalışmak oldukça önemlidir.

Başak Koleji masa tenisinde il şampiyonu oldu

Aydın Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Minik Kız Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları’na katılan Başak Koleji öğrencileri, minik kızlarda il şampiyonu ve minik erkeklerde ise il dördüncüsü oldu.
Aydın Başak Koleji Masa Tenisi öğretmeni Faruk Akbağ masa tenisinde okul olarak elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Her spor dalında olduğu gibi masa tenisinde de özverili çalışmak oldukça önemlidir. Başak Koleji olarak tüm spor dallarında başarılara imza atıyoruz çünkü akademik başarı kadar çocuklarımızın spor, müzik, dil, resim gibi pek çok alanda da başarılı olmasını hedefliyoruz. Okulumuz masa tenisi teknik imkânları (Masa tenisi robotu, masa tenisi spor alanları) ve sistemli çalışmasıyla pek çok başarıya imza attığı gibi atmaya da devam edecek. Tüm okullarda çocuklara bu spor sevdirilmeli ve yapılmasına olanak sağlanmalıdır. Sistemli çalışma ve planlı programlama ile gelmeyecek başarı yoktur” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:27
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.