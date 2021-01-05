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Başak Koleji’nden sanal resim sergisi

AYDIN HABERLERİ  | 05.01.2021 16:36 | Son Güncelleme

Aydın Özel Başak Koleji Montessori Çocuk Akademisi Sanal Resim Sergisi açıldı.Montessori Çocuk Akademisi öğrencileri, Görsel Sanatlar Dersi kapsamında öğretmenleri Emine Süren rehberliğinde dönem başından bu yana yaptıkları resimler, etkinliklerle dolu bir süre geçirerek birbirinden eğlenceli çalışmalar ortaya koydu.

Aydın Özel Başak Koleji Montessori Çocuk Akademisi Sanal Resim Sergisi açıldı.
Montessori Çocuk Akademisi öğrencileri, Görsel Sanatlar Dersi kapsamında öğretmenleri Emine Süren rehberliğinde dönem başından bu yana yaptıkları resimler, etkinliklerle dolu bir süre geçirerek birbirinden eğlenceli çalışmalar ortaya koydu. Montessori Sanal Resim Sergisi ile de bu eserleri sergileme imkanı oluşturuldu.
Sergi, minik ressamların “Pop Art Sanatı”, “Patates-Soğan-İplik Baskısı” ve ’’Yeni Yıl Temalı Pamuk Yapıştırma” gibi çeşitli tekniklerle hazırladıkları resimlerden oluşuyor. Sergideki her resim sanal galeride bulunan çerçevelerle boyutlandırılarak asılmış durumda. Sanal resim sergisini gezen ziyaretçiler, resimleri tıklayarak eser sahibini ve kullandığı resim tekniğini görebiliyor.
Konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Montessori Çocuk Akademisi Müdür Yardımcısı Özlem Tufan, “Sizleri pırıl pırıl, birbirinden yetenekli minik ressamlarımızın sergisini gezmeye davet ediyoruz. Sergimizin oluşmasında emeği geçen Montessori Çocuk Akademisi öğrencilerimize ve öğretmenimiz Emine Süren’e teşekkür ediyoruz” diyerek tüm sanat meraklılarını sergiye davet etti. Sergiyi; https://tinyurl.com/ozelBasakKolejimontessoric linkinden ya da Başak Koleji(@ozelbasakkoleji) ve Montessori Çocuk Akademisi(@montessoricocukakademisi) resmi sosyal medya sayfaları biyografisindeki linklerden ziyaret edilebilecek.

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