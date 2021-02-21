YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. BAŞAK Projesinde ilk temel atıldı

BAŞAK Projesinde ilk temel atıldı

21.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı Başkent Ankara Köy Evleri (BAŞAK) Projesinde ilk temel atıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen BAŞAK Projesi için ilk temel, Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi’nde atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı Başkent Ankara Köy Evleri (BAŞAK) Projesinde ilk temel atıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen BAŞAK Projesi için ilk temel, Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi’nde atıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yağmurdede Mahallesi’nde zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri tamamlanan bir köy evinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek kontrollerini sağladı.
Vatandaşların BAŞAK projesine yoğun ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar 100’den fazla başvuru aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, “BAŞAK Projesi uygulaması için Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi’ne gelerek statik açıdan kontrolleri yaptık. Ondan sonra da beton dökme işlemi gerçekleştirilecek. Projede zemin etüdü, mimari, statik, mekanik, elektrik projelerini ücretsiz karşılıyoruz. Vatandaşımızın uzun ve mutlu bir yaşam sürmesi bizler için çok önemli. Ankara’nın bütün ilçelerinden başvurular aldık. Kış mevsimi olmasına rağmen başvurular oldukça yüksek. Yaz mevsimi ile birlikte başvuruların daha da çoğalacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Köyünde ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, parsellerine ait aplikasyon krokileri ile önce ilçe belediyelerine başvuruyor. İlçe belediyelerinin hazırladığı imar çapı ve yol kotu belgeleri ile taleplerini teslim ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, parsellerine uygun projeleri seçiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar için zemin etüdü çalışmaları yapılarak, mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini ücretsiz hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, belgeleri ilçe belediyesine iletiyor. İlçe belediyesi tarafından projelerin onaylanmasının ardından da kırsal yapı izin belgesini alan vatandaşlar inşaata başlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:07
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Atakan Eczanesi
Cankaya
Aytaç Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Kavaklıdere Pınar Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi

Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi

"Başkent Ankara Köy Evleri Projesi" için ilk temel Ayaş'ta atıldı

"Başkent Ankara Köy Evleri Projesi" için ilk temel Ayaş'ta atıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Rehberler Günü" mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Rehberler Günü" mesajı:

Mamak Belediyesi’nden iki mahallede köşe bucak temizlik

Mamak Belediyesi’nden iki mahallede köşe bucak temizlik

Altındağ’da yoğun mesai

Altındağ’da yoğun mesai

Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.