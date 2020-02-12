Başak Şengül, etkili konuşmanın püf noktalarını anlattı

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği programda gençlerle bir araya gelen haber sunucusu Başak Şengül hem mesleki tecrübelerini paylaştı hem de etkili konuşma sanatı hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin önde gelen spikerlerinden Başak Şengül, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Hitabet ve Etkili Konuşma Sanatı” konulu seminere konuk oldu. Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programda Şengül, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim hayatından gazeteciliğe kadar uzanan zorlu ama bir o kadar da heyecanlı habercilik serüvenini anlatarak gençlere tavsiyelerde bulunan Şengül, “Bugün yaptığınız işler on yıl sonra ortada olmayabilir. Sizi neler bekliyor? Hangi meslekler daha parlak olacak? Bakın ve inceleyin. Şu andan itibaren başka seçeneğiniz yoksa çok çalışın. Hayatta başka kimse sizi kurtarmayacak. Siz kendinizden sorumlusunuz kendinize dönüp bakın, ben ne yapabilirim? Ne yaparsam yaptığım işi sevebilirim? Herkes çok para kazanma derdinde. Para lazım ama her şey değil. O yüzden para kazanacağım diye bir yola girerseniz her gün işe giderken ayaklar geri geri gider. Ne yaparken keyif alacaksınız. Onu düşünün” dedi.