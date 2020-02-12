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Başak Şengül, etkili konuşmanın püf noktalarını anlattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği programda gençlerle bir araya gelen haber sunucusu Başak Şengül hem mesleki tecrübelerini paylaştı hem de etkili konuşma sanatı hakkında bilgiler verdi.Türkiye’nin önde gelen spikerlerinden Başak Şengül, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Hitabet ve Etkili Konuşma Sanatı” konulu seminere konuk oldu.

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği programda gençlerle bir araya gelen haber sunucusu Başak Şengül hem mesleki tecrübelerini paylaştı hem de etkili konuşma sanatı hakkında bilgiler verdi.
Türkiye’nin önde gelen spikerlerinden Başak Şengül, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Hitabet ve Etkili Konuşma Sanatı” konulu seminere konuk oldu. Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programda Şengül, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.
Eğitim hayatından gazeteciliğe kadar uzanan zorlu ama bir o kadar da heyecanlı habercilik serüvenini anlatarak gençlere tavsiyelerde bulunan Şengül, “Bugün yaptığınız işler on yıl sonra ortada olmayabilir. Sizi neler bekliyor? Hangi meslekler daha parlak olacak? Bakın ve inceleyin. Şu andan itibaren başka seçeneğiniz yoksa çok çalışın. Hayatta başka kimse sizi kurtarmayacak. Siz kendinizden sorumlusunuz kendinize dönüp bakın, ben ne yapabilirim? Ne yaparsam yaptığım işi sevebilirim? Herkes çok para kazanma derdinde. Para lazım ama her şey değil. O yüzden para kazanacağım diye bir yola girerseniz her gün işe giderken ayaklar geri geri gider. Ne yaparken keyif alacaksınız. Onu düşünün” dedi.

Ilık su için ancak kahve içmeyin
Etkili konuşmanın gerek iş gerekse sosyal hayatta birçok kapıyı açtığını dile getiren Şengül, “Başarının önemli anahtarlarından biri de bu. En önemli mesele sesi ve harfleri doğru çıkarabilmek ve konuşurken anlamlı cümleler kurabilmek. Bunun yolu bol bol kitap okumak. Yani kelime haznenizi geliştirebilmek. Ancak etkili konuşma sanatı sadece dilden ibaret olmadığını belirten Şengül, “Son çalışmalara göre biri sizin hakkınızda 7 saniyede fikir sahibi oluyor. Kıyafetinizden nasıl göründüğünüze kadar her şey önemli. Gülümsemeyi de asla unutmayın” dedi. Deneyimli spiker, ses sağlığı için bol bol ılık su içme tavsiyesinde bulunurken konuşma öncesi kahve içmenin de zararlı olduğunu belirtti.
İnteraktif katılımla gerçekleşen söyleşide Şengül, öğrencilerle birlikte diyafram nefesi çalışması da yaptı.

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