Başakgiller’den çocuklara balkon sürprizi

Korona virüs tedbirleri nedeniyle okulları tatil edilen, sokağa çıkmaları da kısıtlanan çocuklar, Başakşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm kahramanları Başakgiller ile eğlendi. Kayaşehir Akik Sitesi’nde başlayan eğlenceye çocuklar, aileleriyle balkon ve pencerelerden eşlik etti.

Çocukların geri dönüşüm bilinci için farkındalık oluşturan Başakgiller, bu kez korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken çocukları eğlendirmek için görevdeydi. “Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesinin maskotları Dönüştör Fikri, Başakcan ve Süper Pati, evlerinde kalan Başakşehirli çocuklar için sokağa çıktı. Başakşehir Belediyesi ekipleriyle Kayaşehir’deki Akik Sitesi’ne giden Başakgiller, kendi şarkılarını söyleyerek çocukları eğlendirdi. Başakgiller’in şarkılarını duyan çocuklar balkon ve pencerelere koştu. Sevilen maskotlar da çocuklar için şarkılarını seslendirerek dans etti.

Çocuklar balkonlarda, Başakgiller görevde

Bazı çocuklar, favori maskotlarını yakından görmek için görevlilere seslendi. Başakgiller de bu istekleri kırmadı. Dönüştör Fikri, Başakcan ve Süper Pati, çocuklar için balkonların önüne kadar gitti. Önünden geçtiği her blok için özel gösteri düzenleyen Başakgiller, onlarca binanın önünde durarak şarkılar söyledi, dans etti. Başakşehirli çocuklar, bu güzel sürprizi kendilerine hazırladığı için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti. Anne ve babalar da evde sıkılan çocuklarının böyle bir sürprizle eğlenmesiyle mutlu olduklarını dile getirdi.

