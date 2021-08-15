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Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

15.08.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turuncu-lacivertli ekip, sezonun ilk hafta maçında Akdeniz temsilcisini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen ilk 11'iyle çıktı.

Medipol Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Caiçara ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli ise kadroda yer almadı.

- Başakşehir'de tek yeni transfer ilk 11'de

Medipol Başakşehir'de bir yeni transfer ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı oyuncu Lima, ilk 11'de sahaya çıktı.

Diğer yeni transferler Zulj ve Ahmed Kutucu ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

- Sel felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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