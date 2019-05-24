Başakşehir Aziz Behich'i transfer ettiğini resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, PSV Eindhoven'dan Aziz Behich ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Oyuncunun transferini Twitter'dan duyuran Başakşehir; kanguru, timsah, tilki ve baykuş emojileri bırarak son durağının Başakşehir olduğunu ima etti.
Medipol Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt, Aziz Behich'in bonservisi için PSV'ye 1 milyon euro ödeyeceklerini açıkladı.
28 yaşındaki Avustralyalı sol bek oyuncusu bu sezon PSV formasını 4 kez giymişti.
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