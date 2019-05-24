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Başakşehir Aziz Behich'i transfer ettiğini resmen açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen Aziz Behich'i transfer etti. Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, PSV Eindhoven'dan Aziz Behich ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Oyuncunun transferini Twitter'dan duyuran Başakşehir; kanguru, timsah, tilki ve baykuş emojileri bırarak son durağının Başakşehir olduğunu ima etti.

Medipol Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt, Aziz Behich'in bonservisi için PSV'ye 1 milyon euro ödeyeceklerini açıkladı.

28 yaşındaki Avustralyalı sol bek oyuncusu bu sezon PSV formasını 4 kez giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Aziz Behich başakşehir Spor Toto Süper Lig

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