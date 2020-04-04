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Başakşehir Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Başakşehir, Korona virüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Başakşehir, Korona virüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı.
Başakşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak” talimatı üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz cerrahi maske dağıttı.
Başakşehir’de, maske dağıtımının yanı sıra, “Sokaklar dâhil tüm kamuya açık mekânlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecek” genelgesi de titizlikle uygulanıyor. Diğer yandan önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Pazar yerlerindeki asansör ve tuvalet gibi ortak kullanım alanları, özel kıyafetli ve maskeli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

Esnaf da, vatandaş da uygulamadan memnun
Başakşehir Belediyesi’nin toplum sağlığı için aldığı tedbirler, ilçe sakinlerini ve esnafı hayli memnun ediyor. Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı Sorumlusu Birol Memiş, “Başakşehirliler, Korona virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirlerden dolayı çok memnun olduklarını dile getiriyorlar” dedi. Pazar esnafı Haydar Akyüz de, salgına karşı kapsamlı önlemler alan Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederek, “Bu güzel tedbirlerin artırılarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

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