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Başakşehir Belediyesinden anlamlı hediye

25.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez mottosuyla hareket eden Başakşehir Belediyesi, Osmanlı Haftası nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde merhum Tarihçi Prof.

Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez mottosuyla hareket eden Başakşehir Belediyesi, Osmanlı Haftası nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde merhum Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ‘Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler’ isimli kitabı dağıtıldı.
Başakşehir Belediyesi, milli değerlerine sahip çıkmak ve kitap okumayı aşılamak için harekete geçti. 21-27 Ocak Osmanlı Haftası münasebetiyle merhum Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Osmanlı tarihinde abartılmış olaylara ışık tutan ‘Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler’ isimli kitabı dağıtıldı.
Başakşehir Belediyesi’nin bu anlamlı etkinliğine ise Türkiye’nin en büyüğü unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi ev sahipliği yaptı. Kitaplarını alan Başakşehirliler okumak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

18 özel araştırma
Başakşehir Belediyesinin dağıttığı kitapta Osmanlı tarihinde okuduğumuz çoğu olayın bir efsane olduğu anlatılıyor. Osmanlı tarihinin kaynaklarına inildiğinde birçok abartılmış olay ve efsanevi şahsiyet görmenin mümkün olduğu bildirilen kitapta; Halil İnalcık’ın özel olarak araştırdığı 18 konu yer alıyor.

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