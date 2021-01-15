Başakşehir Belediyesi’nden dikkat çeken farkındalık çalışması

Dezavantajlı bireylere yönelik proje ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi, dikkat çeken bir farkındalık çalışmasına imza attı. Beyaz Baston Körler Haftası münasebetiyle hazırlanan video ile görme engelli bireylerin bir günü çarpıcı biçimde ortaya kondu.

Başakşehir Belediyesi, Beyaz Baston Körler Haftası’nda dikkat çeken bir video hazırladı. Videoda görme engellilerin yaşadığı sıkıntılar yerine toplumun diğer bireylerine göre avantajları ele alınarak farkındalık oluşturuldu. Kısa film tadında hazırlanan videoda Başakşehir’de ikamet eden görme engelli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Resul Koç’un bir günü ele alındı.

“Gözümüz Kapalı Yaparız”

Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Resul Koç’un uyanmasıyla başlayan videoda, daha sonrasında izleyicileri karanlık bir ekran karşılıyor. Koç’un gün içinde yaptığı tüm aktiviteler, gelen karanlık ekranın arada bir açılmasıyla devam ederek karanlığın ardındaki ışıkla mücadelesi kısa film tadında ele alınıyor.