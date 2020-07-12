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Başakşehir Belediyesinden estetik çevre düzenlemesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, açılış için gün sayan İbn Haldun Üniversitesinin yeni kampüsünün çevre düzenlemelerini tamamladı.Başakşehir Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesinin yeni kampüsünün çevre düzenlemelerini tamamladı.

Başakşehir Belediyesi, açılış için gün sayan İbn Haldun Üniversitesinin yeni kampüsünün çevre düzenlemelerini tamamladı.
Başakşehir Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesinin yeni kampüsünün çevre düzenlemelerini tamamladı. Kayaşehir-Fenertepe Parkı’nda ağaçlandırma çalışmaları yapan ekipler, şimdi de parkın çevresindeki refüj, kaldırım ve yol asfaltlama işlemlerini gerçekleştirdi. Yeni inşa edilen İbn Haldun Üniversitesi Kuzey Kampüs’ün çevresindeki çalışmalarla ilgili konuşan Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden İnşaat Mühendisi Serhat Öztürk, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Üniversite bağlantı yollarındaki asfalt serimi, kaldırım ve aydınlatma direkleri çalışmalarımız bitti. Öğrencilerin üniversitelerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için gereken tüm çalışmalar yapıldı” diye konuştu.

“Solar enerjili kamelyalar geliyor”
Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilisi Arif Özkan da, Kayaşehir-Fenertepe Parkı’ndaki peyzaj çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirterek, “Ağaç dikimi, yürüyüş yolları, kent donatı elemanları, kavşak düzenleme ve meydan peyzajlarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde solar enerjili kamelyaları da parklarımıza yerleştireceğiz. Öğrencilerimize ve Başakşehirlilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında sona gelinen Kayaşehir-Fenertepe Parkı’nın 15 Temmuz’da hizmete açılması planlanıyor.

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