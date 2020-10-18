Başakşehir Belediyesi’nden geri dönüşüme dev destek

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne dev bir kampanyayla destek veriyor. İlçe genelinde başlatılan “Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesiyle birlikte teknolojinin tüm imkanları, geri dönüşüm çalışmalarında kullanılıyor.

“Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesi kapsamında geri dönüşüm tesislerinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tesis yetkililerinden bilgi aldı. İstanbul ortalamasında 1,22 kilogram olan kişi başı çöp miktarını yapılan son çalışmalarla birlikte Başakşehir’de 0,77 kilograma kadar düşürdüklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, hedeflerinin bu oranı 0,50’nin altına indirmek olduğunu söyledi.

“Geri dönüşümü evlere taşıdık”

Hayata geçirilen projeyi kamu kurum ve kuruluşlarından evlere kadar yaygınlaştırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Özel olarak tasarlanan ve ilçe genelindeki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılan atık toplama aparatları ve askıları sayesinde geri dönüştürülebilen atıkları kategorilere ayırarak topluyoruz. Geri dönüşüm ünitelerimizde biriken atıklar, ekiplerimiz tarafından toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürülüyor. Kampanya kapsamında site yönetimleriyle de işbirliğine giderek ilçemiz genelinde geri dönüşebilen atık miktarını mümkün olan en üst seviyede toplamayı amaçlıyoruz” dedi.