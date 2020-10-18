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Başakşehir Belediyesi’nden geri dönüşüme dev destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne dev bir kampanyayla destek veriyor.

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne dev bir kampanyayla destek veriyor. İlçe genelinde başlatılan “Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesiyle birlikte teknolojinin tüm imkanları, geri dönüşüm çalışmalarında kullanılıyor.
“Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesi kapsamında geri dönüşüm tesislerinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tesis yetkililerinden bilgi aldı. İstanbul ortalamasında 1,22 kilogram olan kişi başı çöp miktarını yapılan son çalışmalarla birlikte Başakşehir’de 0,77 kilograma kadar düşürdüklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, hedeflerinin bu oranı 0,50’nin altına indirmek olduğunu söyledi.

“Geri dönüşümü evlere taşıdık”
Hayata geçirilen projeyi kamu kurum ve kuruluşlarından evlere kadar yaygınlaştırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Özel olarak tasarlanan ve ilçe genelindeki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılan atık toplama aparatları ve askıları sayesinde geri dönüştürülebilen atıkları kategorilere ayırarak topluyoruz. Geri dönüşüm ünitelerimizde biriken atıklar, ekiplerimiz tarafından toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürülüyor. Kampanya kapsamında site yönetimleriyle de işbirliğine giderek ilçemiz genelinde geri dönüşebilen atık miktarını mümkün olan en üst seviyede toplamayı amaçlıyoruz” dedi.

Geri dönüşüm teknolojiyle harmanlandı
Başakşehir Belediyesi’nin önemli bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirdiği, geri dönüşümü teknolojiyle harmanladığı projeler sayesinde geleceğin teminatı çocuklara daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanıyor. Modern ve örnek kent olma yolunda hayata geçirilen “Atık Nakit” projesi ile birlikte site ve konutlardan toplanan geri dönüşüm atıkları puana dönüşüyor. Biriken puanlarla site sakinleri ister market alışverişlerini isterlerse de sitenin ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.
Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir diğer proje ise ‘Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi’. Yeraltı çöp konteynerlerine yerleştirilen akıllı çöp toplama sistemi sayesinde, çöp miktarı konteynere gitmeden araçtan veya merkezden tespit edilerek araçların rotaları belirleniyor. Böylece yakıt tasarrufu sağlanıyor. Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi ile çöp ve atıklar yer altında izole ediliyor. Bu sayede koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçerken görsel kirlilik de ortadan kaldırılıyor.

Yüksek kalitede organik gübre üretimi
Başakşehir Belediyesi, Sıfır Atık Güzel Gelecek projesi kapsamında organik gübre üretimine de başladı. Yemek artıklarının komposta dönüştürülmesiyle elde edilen organik gübre, hem ilçe genelindeki parklarda hem de organik tarımda kullanılıyor. Kompost gübre üretiminin yanı sıra özel olarak yetiştirilen ve organik atıkla beslenen solucanlar ile yüksek kalitede organik gübre üretimi de yapılıyor. Üretilen gübre, yine park ve organik tarım yapılan bahçelerde kullanılıyor.

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