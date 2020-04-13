Başakşehir Belediyesi’nden haftada bin adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi

Başakşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Living Lab’de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. 3D yazıcılar ile haftada ortalama bin adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi yapılacak.

Başakşehir Belediyesi ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Sağlık çalışanlarının başlıca ihtiyaçlarından olan siperlik maskeler Başakşehir Living Lab’deki 3D yazıcılar ile üretiliyor. Titizlikle üretilen maskeler, başta doktor ve hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının kullanması için hastanelere teslim edilecek.

"Ortalama haftada bin adet üretimi ile ciddi bir sayıya ulaştı"

Üretim hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu “Teknoloji ve inovasyon merkezi bu ara mesaisini siperlikler üzerine yapmaya başladı. Ortalama haftada bin adet üretimi ile ciddi bir sayıya ulaştı. Buradaki amacımız özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu siperlikler üretip onlara ulaştırmak. Tabi buradaki üretim aynı zamanda el atölyelerinde de devam ediyor. Bu el atölyelerinde üretilen siperlikleri de özellikle bölgemizde yoğun insan sirkülasyonunun olduğu esnaflarımıza dağıtacağız. Onlara da siperlikler dağıtacağız inşallah. Tabi geçen hafta başlayan yeni bir uygulamamız var onu da duyurmuş olalım. Kapalı pazar yerlerimizde termal kameralar ile yeni bir uygulama başlattık. Pazar yerlerine giriş yapan vatandaşlarımızın ısıları ısı ölçer ile ölçülecek. Hem sağlık çalışanlarına hem de sağlık için mücadele eden tüm insanlara ben buradan teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.