Başakşehir Belediyesi’nden LGS tercih danışmanlık hizmeti

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na giren öğrencileri tercih döneminde de yalnız bırakmıyor. Bilgievi eğitmenleri, öğrencilere doğru tercih konusunda yardımcı oluyor.

Türkiye’de 1,5 milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. Bu süreçte öğrencileri yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, Şahintepe, Güvercintepe, Altınşehir ve Akif İnan bilgi evlerinde öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Veliler de öğrenciler de memnun

Bilgievi eğitmenleri, aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için öğrencilere ve velilere ipuçları veriyor. Velileriyle birlikte bilgi evlerine gelen öğrenciler, eğitmenleriyle istişare ederek kendileri için en doğru kararı vermeye çalışıyor.

Velileriyle birlikte tercih danışmanlığı hizmeti alan öğrencilerden Mahmut Saman, sınav sonuçlarını alır almaz Güvercintepe Bilgi evi’ne geldi. Rehber eğitmenleriyle doğru tercih yapmak için çalıştığını ifade eden Saman, kendilerine danışmanlık hizmeti sağlayan Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.