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Başakşehir Belediyesi’nden LGS tercih danışmanlık hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na giren öğrencileri tercih döneminde de yalnız bırakmıyor.

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na giren öğrencileri tercih döneminde de yalnız bırakmıyor. Bilgievi eğitmenleri, öğrencilere doğru tercih konusunda yardımcı oluyor.
Türkiye’de 1,5 milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. Bu süreçte öğrencileri yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, Şahintepe, Güvercintepe, Altınşehir ve Akif İnan bilgi evlerinde öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Veliler de öğrenciler de memnun
Bilgievi eğitmenleri, aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için öğrencilere ve velilere ipuçları veriyor. Velileriyle birlikte bilgi evlerine gelen öğrenciler, eğitmenleriyle istişare ederek kendileri için en doğru kararı vermeye çalışıyor.
Velileriyle birlikte tercih danışmanlığı hizmeti alan öğrencilerden Mahmut Saman, sınav sonuçlarını alır almaz Güvercintepe Bilgi evi’ne geldi. Rehber eğitmenleriyle doğru tercih yapmak için çalıştığını ifade eden Saman, kendilerine danışmanlık hizmeti sağlayan Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Tercihler için son gün 29 Temmuz
LGS tercihlerinin 29 Temmuz’a kadar yapılması gerekiyor. Yerleştirme yapılacak okullar www.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Tercihleri konusunda destek almak isteyen Başakşehirli öğrenciler, istedikleri bilgi evinden randevu alarak 10.00 - 18.00 saatleri arasında tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabiliyor.

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