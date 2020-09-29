YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir bilgievleri gençlerin hayallerine açılıyor

Başakşehir bilgievleri gençlerin hayallerine açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, gelecek nesillerin temsilcisi gençlere eğitim desteğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Başakşehir Belediyesi, gelecek nesillerin temsilcisi gençlere eğitim desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Akif İnan, Güvercintepe ve Fenertepe Bilgievlerinde hazırlanan çalışma salonları, Başakşehirli öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öğrenciler, keyifli bir ortamda çalışırken uzman eğitmenlerden de destek alabiliyor.

Başakşehir Belediyesi, geleceğin temeli gençler için tüm imkanlarını seferber ediyor. Başakşehirli öğrencilerin ikinci adresi olan Başakşehir Bilgievleri’nde, gençlere yeni imkanlar sunuluyor. Akif İnan, Güvercintepe ve Fenertepe bilgievlerinde hazırlanan çalışma salonlarıyla Başakşehirli gençler, hayallerine bir adım daha yaklaşmak için çaba sarf ediyor.

Konforuyla göz dolduruyor
Gençlerin yoğun sınav dönemlerini başarılı bir şekilde geçirmeleri için dizayn edilen çalışma salonları, konforuyla da göz dolduruyor. Ev konforu konseptinde hazırlanan okuma salonlarında gençler, huzurlu bir şekilde derslerini çalışma imkanı buluyor. Aklına takılan soru ya da konularda ise alanında deneyimli uzman eğitmenlerden destek alıyorlar.

Tek tıkla online kayıt
Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm hijyen koşullarının sağlandığı bilgievlerinde öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde derslerini çalışıyor. Bilgievlerine gelen öğrencilerin maskeli olup olmadığı girişte kontrol ediliyor, maskesi olmayan öğrencilere maske temin ediliyor.

Maske, mesafe ve temizlik bakımından tüm önlemlerin alındığı üç bilgievindeki okuma salonlarından yararlanmak isteyenlerin, “kutuphane.basaksehir.bel.tr” adresine girdikten sonra çalışma salonunu seçmeleri, son olarak da masa ve sandalye numarasını belirlemesi gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.