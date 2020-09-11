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Başakşehir Bilgievlerinde sosyal mesafeli “EBA” hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumlarında dersler online olarak başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumlarında dersler online olarak başladı. Başakşehir Belediyesi de, ilçe genelindeki tüm bilgievlerinde internet erişim hızında sorun yaşayan öğrenciler için sosyal mesafeli EBA hizmeti başlattı.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimi ertelemesi nedeniyle öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminden derslerini takip edebiliyor. Başakşehir’de evlerinde internet erişim hızında sorun yaşayan öğrenciler için Başakşehir Belediyesi Bilgi evleri’nde, sosyal mesafeli EBA programı başlatıldı.

MEB’den EBA destek merkezi uygulaması
Başakşehir Belediyesi, ilçedeki 9 bilgievinde EBA destek merkezi hizmeti vermeye başladı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Çetinkaya, ilk eğitim gününde öğrencileri yalnız bırakmadı. EBA hizmeti verilen Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı içerisindeki Necdet Yıldırım Bilgievi’ni ziyaret eden Çetinkaya, “Öğrencilerin eksiklerini kapatması açısından EBA üzerinden yapılan canlı dersler önemli. İnternet erişimi olmayan, evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerimize yönelik EBA destek merkezleri oluşturuldu. Şu anda ilçemizde laboratuvarları müsait olan okullar, EBA destek merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Değerli Başkanımız Yasin Kartoğlu da, öğrencilerimizin daha rahat imkânlarla bu hizmeti alabilmeleri için 9 bilgi evini EBA destek merkezi olarak tahsis etti. Başkan ve belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.
Öğrencilerin sağlığı için tüm önlemler alındı
Başakşehir Belediyesi Bilgi evleri Genel Koordinatörü Bilal Sekman da, öğrencilerin bir arada olmaması ve hijyen kurallarına uyması için tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Başakşehir’deki 9 bilgi evinde alınan önlemleri anlatan Sekman, “Bilgi evleri girişlerinde, öğrenciler değiştirmek isterlerse, maskelerini hazır bulunduruyoruz. Kolonyalı mendil ve el dezenfektanı da mevcut. Öğrencilerimizi birbirine 2 metre uzaklıkta bulunan bilgisayarlara oturtuyoruz. Sınıfları da derslerin ardından dezenfekte ederek daha sonra gelecek olan öğrencilere hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

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