Başakşehir'de Mossoro, Sivasspor maçında kırmızı kart gördü!

Medipol Başakşehir, Ligin 32. haftasında evinde Sivasspor'u konuk ederken, Mossoro, rakibine yapıtığı sert mücadahale sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Başakşehirli Mossoro, Sivassporlu futbolcuya yaptığı müdahele sonrası 2. sarı karttan dolayı gördüğü kırmızı kart ile oyundan gönderildi.

Karara oldukça öfkelenen Başakşehirli futbolcu hakem ile sert bir diyaloğa girerken kaptan Emre Belözoğlu, Mossoro'nun hakeme olan müdahalesini engellemeye çalıştı.

Her iki futbolcunun da öfkeli olduğu gözlenirken karar değişmedi.

Mossoro, bu sezon Başakşehir ile çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol 4 asistlik performans gösterdi.

