SPOR

Başakşehir'de Mossoro, Sivasspor maçında kırmızı kart gördü!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.05.2018 21:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de sürpriz gerçekleşti. Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mossoro, Sivasspor maçında 37 ve 38. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.

Başakşehir'de Mossoro, Sivasspor maçında kırmızı kart gördü!

Medipol Başakşehir, Ligin 32. haftasında evinde Sivasspor'u konuk ederken, Mossoro, rakibine yapıtığı sert mücadahale sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Başakşehirli Mossoro, Sivassporlu futbolcuya yaptığı müdahele sonrası 2. sarı karttan dolayı gördüğü kırmızı kart ile oyundan gönderildi.

Karara oldukça öfkelenen Başakşehirli futbolcu hakem ile sert bir diyaloğa girerken kaptan Emre Belözoğlu, Mossoro'nun hakeme olan müdahalesini engellemeye çalıştı.

Her iki futbolcunun da öfkeli olduğu gözlenirken karar değişmedi.

Mossoro, bu sezon Başakşehir ile çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Marcio Mossoro

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beşiktaş bitti sırada Başakşehir vardı o da devreden çıkarttı TFF-fb işbirliği herhalde sırada galata var yarın veya göztepe maçında oyun oynanacak
samet sivas gol atınca üzüldü :( yazık
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