SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray sesleri! Taraftarlar tepki gösteriyor...

Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray sesleri! Taraftarlar tepki gösteriyor...

16.01.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından akıllara Galatasaray geldi. Sol bek arayışlarında olan sarı-kırmızılılar, Hasan Ali'yi gündemine aldı.

Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray sesleri! Taraftarlar tepki gösteriyor...
Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir’de, tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali’ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Başakşehir formasıyla 63 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Hasan Ali Kaldırım, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Ee6WlZKWkAA2n1Q

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili girişim yapıldı. Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan ve sol bek bölgesini yerli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı - kırmızılılar, Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

6398cfbb86b245306c6827ca

Çıkan bu haberlerden sonra taraftarlar Hasan Ali Kaldırım'ın alınmaması konusunda tepki gösterdi. Fenerbahçe'de oynadığı için sarı-kırmızılı takımda istenmeyen yıldız oyuncuyla ilgili Galatasaraylı yetkililerin ne yapacağı büyük merak konusu oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılması zor teklif! Ayrılıyor mu?İnanılması zor teklif! Ayrılıyor mu?
Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...
Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Hasan Ali Kaldırım Zeynep Tuğçe Bayat cansel medipol başakşehir yaşında verildi başakşehi yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Galatasaray formasıyla metroda ilginç anlar!

Galatasaray formasıyla metroda ilginç anlar!

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Rakipleri bile korkutucu...

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Rakipleri bile korkutucu...

Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.