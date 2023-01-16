Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray sesleri! Taraftarlar tepki gösteriyor...

Medipol Başakşehir’de, tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali’ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Başakşehir formasıyla 63 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Hasan Ali Kaldırım, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili girişim yapıldı. Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan ve sol bek bölgesini yerli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı - kırmızılılar, Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çıkan bu haberlerden sonra taraftarlar Hasan Ali Kaldırım'ın alınmaması konusunda tepki gösterdi. Fenerbahçe'de oynadığı için sarı-kırmızılı takımda istenmeyen yıldız oyuncuyla ilgili Galatasaraylı yetkililerin ne yapacağı büyük merak konusu oldu.



