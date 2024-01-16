Başakşehir'den G.Saray'a kötü haber geldi!

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

“EN AZ İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ”

Ara transfer döneminde kadroya en az iki oyuncu daha katmak istediklerini belirten Gümüşdağ, "Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

“DUBOIS’DAN MEMNUNUZ”

Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois için Galatasaray’dan kendilerine bir talep gelmediğini belirten Göksel Gümüşdağ, “Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu. Bizim oyuncumuz, sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, şu an için böyle bir gelişme yok. Böyle bir gelişme olursa o gün değerlendiririz. Ama böyle bir şey şu an yok. Biz kendisinden memnunuz” diye konuştu.





