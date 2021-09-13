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Başakşehir'den Şenol Güneş'e teklif

13.09.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrılıyor. Yeni teknik direktör arayışına geçen başkan Göksel Gümüşdağ A Milli Takım'dan ayrılan Şenol Güneş içim girişimlere başladı. İşte detaylar...

Başakşehir'den Şenol Güneş'e teklif

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyon olan, geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulan Başakşehir, 2021-2022 sezonuna da kabus gibi bir başlangıç yaptı. 4 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Turuncu-Lacivertliler, söz konusu periyotta sadece 2 gol atabildi. Yapılan transferlere rağmen beklenen performansı sergileyemeyen Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın bileti kesildi.

ŞENOL GÜNEŞ'E BAŞAKŞEHİR'DEN TEKLİF

Aykut Kocaman ile ayrılık kararı alan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, yeni hocayla ilgili girişimlerine başladı. Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızdan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'le temasa geçti.

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"BİR SÜRE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORUM"

Göksel Gümüşdağ'ın takımı emanet etmek istediği Şenol Güneş ise bir süre takım çalıştırmak istemediğini belirterek başkan Gümüşdağ'ı kibar bir dille reddetti.

AYKUT KOCAMAN İLE YOLLAR AYRILACAK

Başakşehir, alternatif ismin bulunması halinde hafta arasında Aykut Kocaman'la yollarını ayırmayı planlarken, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Turuncu-Lacivertliler, söz konusu maçtan alınacak olumsuz bir sonuç halinde ise tecrübeli teknik adamla direkt ilişkisini kesecek.


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Şenol Güneş Başakşehir
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