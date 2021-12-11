Başakşehir durdurulamıyor! Seri 8 maça çıktı

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile Hakan Kutlu'nun takımı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Edin Visca ile 90+2'de Mahmut Tekdemir atarken, Kasımpaşa'nın golü 78'de Hajradinovic'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 28 yaparken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8 maçlık seride yalnızca Altay ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. 11 puanda kalan Kasımpaşa'nın ise kazanamama serisi 5 maça yükseldi. İstanbul ekibi bu süreçte 2 puan alabildi.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

VISCA GOL SAYISINI 3'E YÜKSELTTİ

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, bu sezon ligde üçüncü golünü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında takımını öne geçiren gole imza attı.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada atan Mahmut Tekdemir ise bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

