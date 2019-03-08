Başakşehir evinde Fenerbahçe’ye karşı üstün

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. En yakın takipçisi Galatasaray’ın 8 puan önünde 54 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, sarı-lacivertlilere karşı da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Turuncu-lacivertlilerin bu müsabakadaki en büyük kozu ise saha avantajı. Evindeki son yenilgisini 1 Aralık 2018’de DG Sivasspor maçında 1-0’lık skorla alan Abdullah Avcı’nın takımı, bu müsabakadan sonra Fatih Terim Stadyumu’nda kaybetmedi. Başakşehir, söz konusu istatistiği Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Başakşehir, Kanarya’ya karşı evinde oynadığı müsabakalarda büyük üstünlük kurmuş durumda. Turuncu-lacivertli ekip, şimdiye kadar ligde Fenerbahçe’yi 10 defa konuk etti. Avcı’nın öğrencileri, söz konusu maçlarda 7 galibiyet alırken, 2 defa ise mağlup oldu. 1 maçta da beraberlik bozulmadı. Başakşehir’in attığı 16 gole, sarı-lacivertli takım 9 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Başakşehir’de oynanan son mücadeleyi Fenerbahçe 2-0’lık skorla kazanmıştı. Fenerbahçe, aynı zamanla bu galibiyetle Medipol Başakşehir’in 31 maçlık iç saha yenilmezliğine de son vermişti.