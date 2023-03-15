Başakşehir'i Gift Orban darmadağın etti! Gent karşısında 4-1'lik skorla mağlup olan temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Gent ekibini konuk eden Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı ilk maça göre büyük bir şok yaşadı. Adeta 6 dakikada turu rakibine kaptıran Başakşehir, toplamda 6 dakikada 4 gol yedi. Bu 4 golün 3'ünü, 3 dakika 24 saniyede Gift Emmanuel Orban kaydetti. Maçtan 4-1 mağlup ayrılan Başakşehir'de tek golü Adnan Januzaj kaydetti.
Karşılaşmanın 31. dakikasında sahneye çıkan Orban, 32 ve 34. dakikalarda skoru 3-0'a getirdi. Büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de tüm konsantrasyon bozuldu. Gent, Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yapan 2002 doğumlu Emmanuel Orban'ı ara transferde Norveç 2. Ligi'nden 3,3 milyon euroya transfer etmişti.
Başakşehir ağlarına 3 dakika 24 saniyede 3 gol atan Gift Emmanuel Orban, Avrupa kupaları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu unvanının sahibi oldu. Grupları 3 gol yiyerek tamamlayan Başakşehir, Gent karşısında 130 dakikada 5 gol yedi.
Orban'ın 31,32 ve 34. dakikada attığı gollerin ardından 37. dakikada Kums'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cuypers kafaya topu filelere yolladı ve durumu 4-0'a getirdi. Toplamda 6 dakikada 4. golü kalesinde gören Başakşehir, uzun süre akıllardan silinmeyecek bir performans sergiledi.
Mücadelenin 88. dakikasında sahneye çıkan Başakşehir'in yıldızı Adnan Januzaj, skoru 4-1'e getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Turuncu-Lacivertliler, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında kendi evinde 4-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etmiş oldu.
Emre Belözoğlu'nun üzüntüsü kameralara böyle yansıdı.
Kulüp başkanları, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetlisi olarak Gent maçını izlemeye geldi.