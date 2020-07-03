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Başakşehir Millet Bahçesi’nde cuma namazı coşkusu

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk millet bahçelerinden biri olan Başakşehir Millet Bahçesi, Cuma namazı için bir araya gelen 3 bin Başakşehirliye ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin ilk millet bahçelerinden biri olan Başakşehir Millet Bahçesi, Cuma namazı için bir araya gelen 3 bin Başakşehirliye ev sahipliği yaptı. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun kılınan Cuma namazında, Başakşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara tek kullanımlık seccade, maske ve ıslak mendil de verildi.
Başakşehir Belediyesinin millet bahçesinde düzenlediği alanda kılınan Cuma namazına 3 bini aşkın vatandaş katıldı. Ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte millet bahçesinin ortasında Cuma namazı için hazırlanan alana gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saf tuttu. Başakşehir Belediyesi bu organizasyonuyla asırlardır süren namazgah geleneğini de sürdürmüş oldu.

Tüm ihtiyaçlar Başakşehir Belediyesinden
Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen namaz alanı çevresinde Başakşehir Belediyesi ekipleri stantlar kurdu. Bu stantlarda alana gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade, maske, hijyenik ıslak mendil ve su ikram edildi. Namaza seccadesiz gelen vatandaşlar, stantlardan seccadelerini temin ederek namazlarını kıldı. Namaz sonunda ise ağızlar yine ekiplerin kurduğu stantlarda tatlandı. Cuma namazı sonrasında vatandaşlara, lokum ikram edildi.

Başkan Kartoğlu vatandaşlarla sohbet etti
Cuma namazına gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na vatandaşların büyük ilgisi vardı. Millet bahçesinde yürüyerek namaz alanına gelen Başkan Kartoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi. Namaz sonrasında da Başakşehirlilerle bir araya gelen Başkan Kartoğlu genci, yaşlısı her yaştan vatandaşla sohbet etti.

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