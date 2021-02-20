Başakşehir Millet Kıraathanesi ‘en çok okuyan kütüphaneler’ arasında

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesi unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi, ödünç kitap istatistiklerinde en çok okuyan kütüphaneler arasındaki yerini aldı. Başakşehirli kitapseverlerin açıldığı günden bu yana kütüphaneden aldığı ödünç kitap sayısı 90 bini geçti.

Başakşehir Millet Kıraathanesi, açıldığı günden bu yana hem kitap kurtlarının hem de tadına doyulmaz sohbetlerin merkezi oldu. 14 Mart 2019’da hizmete giren kıraathaneden okurlar bugüne kadar 90 binden fazla kitabı ödünç aldı. Üyeler romandan edebiyata, tarihten teknolojiye kadar 82 farklı katalogda yer alan eserlerden yararlandı. Farklı yaş gruplarından üyeler en çok roman ve edebiyat türlerini tercih etti. Kıraathanenin kütüphane olarak hizmet veren bölümüne ise 18 ayda 28 bin 943 kişi üye oldu.

Geniş arşiviyle kültür dünyasında marka

Başakşehir Millet Kıraathanesi üyeleri, katalog tarama ve ödünç cihazlarından istedikleri esere kolaylıkla ulaşıp ödünç alabilme imkânına sahip oldu. 28 bin 943 üyesi bulunan kıraathanede 63 bin 427 basılı kitap, 22 bin 643 e-kitap, 21 bin 627 sesli kitap ve Braille alfabesi ile hazırlanmış 287 kabartmalı kitap yer alıyor.