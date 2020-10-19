YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi

Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi

AĞRI HABERLERİ  | 19.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın gönderdiği formaları giyen Ağrı Şehit Hikmet Koman İlkokulu öğrencilerden oluşan futbol takımı ilk maçlarını yaptı.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öğrencilerden oluşan futbol takımına verilmek üzere forma gönderildi.

Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın gönderdiği formaları giyen Ağrı Şehit Hikmet Koman İlkokulu öğrencilerden oluşan futbol takımı ilk maçlarını yaptı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öğrencilerden oluşan futbol takımına verilmek üzere forma gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gelen formayı Şehit Hikmet Koman İlkokulunda öğrencilerden oluşan futbol takımı oyuncularına teslim etti. Sevinç ve mutluluk ile ilk maçlarını yeni formalarıyla yapan okul futbol takımı oyuncuları, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne teşekkür ettiler. Gelecek nesillerin spor yapma alışkanlığını kazanmasında ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamasında spor faaliyetlerinin önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, forma desteklerinden dolayı başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kendilerini "Binbaşı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı
Kendilerini "Binbaşı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Karalar’dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar’dan siyaseti birleştiren hizmet
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti

Ağrı Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:15
Öğle
11:58
İkindi
15:00
Akşam
17:30
Yatsı
18:48

Ağrı Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Mızrak Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Şafak Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ağrı Valisi Tekinarslan Öğrencilere Süt Dağıttı
Ağrı Valisi Tekinarslan Öğrencilere Süt Dağıttı
Kendisini döven kocasını öldürdü
Kendisini döven kocasını öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.