Başakşehir teknolojinin zirvesine ev sahipliği yaptı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi 2020 başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Dünyada ‘akıllı şehircilik’ kavramının yeni yeni konuşulduğu yıllarda biz, konuşmakla kalmadık, uygulamalarımız ve projelerimizle ‘akıllı şehircilik’ kavramını hayata geçirmeyi başardık” dedi.

Başakşehir’in ev sahipliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi 2020 başladı. Başakşehir Living Lab ve İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin işbirliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen zirve ile kamu kurumları, özel sektör ve finans kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Living Lab’ler için yeni modeller ortaya konulması amaçlanıyor.

“Hepimiz aynı gemideyiz”

Zirvenin açılışında katılımcılara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bölgesel Living Lab Zirvesi’nin, tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Gönül isterdi ki geçen yıllardaki gibi bir arada olalım. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle zirvemizi, bu yıl çevrimiçi düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl sizleri Başakşehir’de misafir edebiliriz. Korana virüs salgınına karşı verdiğimiz mücadele bize şunu gösterdi; hepimiz aynı gemideyiz ve gelecek için ele ele vermemiz gerekiyor. Bu noktada en büyük gücümüz ise hiç şüphesiz ki teknoloji ve inovasyon. Globalleşme ve teknolojik yenilikler, son yüzyılda dünyanın adeta küçük bir köy haline gelmesini sağladı. Gelişmeler ve yenilikler, hepimizin gözleri önünde ve büyük bir hızla gerçekleşiyor” diye konuştu.