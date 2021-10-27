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Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

27.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman 5’e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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