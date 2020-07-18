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Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, kent mobilyalarında bir yeniliğe daha imza attı.

Başakşehir Belediyesi, kent mobilyalarında bir yeniliğe daha imza attı. Güneş enerjisiyle çalışan akıllı kamelyalar, Başakşehir’in park ve millet bahçelerindeki yerini almaya başladı.
Başakşehir’de yeni nesil kent mobilyaları dönemi başladı. Başakşehir Belediyesi, ürettiği akıllı kamelyaları ilk olarak Başakşehir Millet Bahçesi’ne yerleştirdi. Çatısındaki güneş paneli sayesinde enerji üreten akıllı kamelyalar, vatandaşların hayatını kolaylaştırması üzerine tasarlandı.

Sohbet ve teknoloji bu kamelyalarda
4 kişilik olarak tasarlanan akıllı kamelyada, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için iki kablosuz şarj ünitesi ve priz bulunuyor. Güneş ışığından beslenen panelden alınan enerji, gün boyunca topladığı akım ile kamelyadaki misafirlerin cihazlarını şarj etmesini sağlıyor. Cihazlar yenilenebilir enerjiyle şarj olurken, gölgesinde dinlenenler sohbetlerine ara vermeden devam edebiliyor.

Kamelyalara engelliler için özel tasarım
Akıllı kamelyalardan bazıları engelliler için özel olarak tasarlandı. Oturma yeri kaldırılarak tekerlekli sandalyeyle yanaşılabilecek şekilde imal edildi. Ayrıca masanın altında, elektrikli tekerlekli sandalyeleri şarj edebilen USB girişi de bulunuyor. Engelli vatandaşlar, bir taraftan arkadaşlarıyla vakit geçirirken diğer taraftan elektrikli tekerlekli sandalyelerini de şarj edebiliyor.

Akıllı kamelyada oyun keyfi
Akıllı kamelyalarda sohbetler sürerken çeşitli zeka oyunları da oynamak mümkün. İsteyenler, masanın altında bulunan oyun pulları ile masanın üzerine işlenmiş oyun platformunu kullanarak ailesi veya arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp keyifli vakit geçirebilecek.

Başkan Kartoğlu’ndan çekirdek uyarısı
Akıllı kamelyaları inceleyen Başkan Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi’nin teknolojide öncü bir belediye olduğunu, Başakşehir’i akıllı kent mobilyalarıyla donatmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kartoğlu’nun bir de uyarısı vardı. Çevre kirliliğine yol açmamak için kamelya ve banklarda yenen çekirdek ve kabuklu yemişlerin yerlere değil çöpe atılması gerektiğini söyledi.

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