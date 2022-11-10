Başakşehir'de direğe çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 34 CYL 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki arkadaşı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekibi yangını ederek söndürdü.