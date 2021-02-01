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Başakşehir’de fahiş fiyat artışına geçit yok

01.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Belediyesi, son dönemde artan gıda fiyatlarına karşı harekete geçti.

Başakşehir Belediyesi, son dönemde artan gıda fiyatlarına karşı harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetime çıktı. Özellikle pandemi dönemindeki fiyat artışlarıyla beraber denetimlerini artıran ekipler, Başakşehirlilerin daha sağlıklı ve ekonomik alışveriş yapabilmesi için aralıksız çalışıyor.
Tüm dünyayı saran Covid-19 salgınını fırsat bilerek stokçuluk yapanlar nedeniyle gıda fiyatlarında, son dönemde fahiş fiyat artışları görüldü. Son günlerde gündemden düşmeyen fiyat artışlarına karşı şikayetleri dikkate alan Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini arttırdı.

Marketler tepeden tırnağa denetleniyor
İlçe genelindeki marketlerde denetime çıkan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, fahiş fiyat artışı, reyon kasa fiyat değişiklikleri, marketler tarafından paketlenen ürünlerin gramaj kontrolünü, ürünlerin son kullanma tarihleri ve özellikle bu dönemde dezenfektan, maske gibi ürünlerde artan kayıtdışı ürün denetimi gerçekleştirildi.

Fahiş fiyatlar kontrol edildi
Başakşehirlilerin daha sağlıklı alışveriş yapmaları için denetimlerini arttıran Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıtlı fiyat bilgileri ile market reyonlarındaki güncel fiyat bilgilerini karşılaştırdı. Yapılan kontrollerde olağandışı artış tespit edilmesi durumunda tutanak tutularak Ticaret Bakanlığı’na iletiliyor.

Kayıt dışı ürünler de denetlendi
Zabıta ekipleri fahiş fiyat artışı dışında reyonlardaki bazı ürünleri seçerek fiyatları kayıt altına aldı. Ardından ürünlerin kasa fiyatları kontrol edildi. Özellikle indirim yapıldığı iddia edilen ürünlerdeki kasa fiyatlarına bakıldı. Market tarafından paketlenen ürünlerin gramajları da tartılarak kontrol edildi. Denetimlerde Sağlık Bakanlığı’nın “Ürün Takip Sistemi” uygulaması ile pandemi dönemi artış gösteren maske ve dezenfektan gibi ürünler için de fiyat denetlemesi yapıldı.
Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olağan dışı bir durum yaşanması durumunda vatandaşların da Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak şikayetlerini iletebileceklerini duyurdu.

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