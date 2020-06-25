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Başakşehir’de genç kalemler güzel sanatlara hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, güzel sanatlar liselerine gitmek isteyen öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmesi için bilgi evleri aracılığıyla eğitim programı başlattı.

Başakşehir Belediyesi, güzel sanatlar liselerine gitmek isteyen öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmesi için bilgi evleri aracılığıyla eğitim programı başlattı. Korona virüsün yoğun olduğu dönemde çalışma yapmakta zorlanan öğrenciler, programla birlikte eğitmenler eşliğinde tekrar kalem oynatmaya başladı.
Korona virüs sürecinde eğitimlerine ara vermek zorunda kalan ortaokul öğrencileri, resim yapmaya olan ilgileri nedeniyle okuldaki öğretmenlerinden destek alıyordu. Bu süreçte okullarına gidemeyen öğrenciler, temmuz ayında yapılacak olan yetenek sınavına yeteri kadar hazırlanamadı. “Yeni normal” tedbirlerle sosyal hayatın hareketlenmesinin ardından Başakşehir Belediyesi, güzel sanatlar liselerini hayal eden öğrenciler için eğitim programı düzenledi.

Birbirinden güzel çalışmalar yapıyorlar
Onar kişilik gruplar halinde verilen eğitimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuluyor. Resim öğretmeni Abdullah Değermenci’nin anlattığı tekniklerle karşılarında duran modeli kendi açılarından çizmeye çalışan öğrenciler, birbirinden güzel karakalem çalışmalarına imza attı.

Gençlerin hedefleri büyük
Değermenci, Başakşehir Belediyesi’nin yetenek sınavına hazırlanma imkanı bulamayan öğrenciler için eğitim programı yaptığını ve öğrencileri sınavlara en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi. Öğrencilerden Yusuf Menşerlioğlu, güzel sanatlar lisesini bitirdikten sonra dijital çizerlik yapmak istediğini ifade etti. Nursena Çalık ise çizgi film üzerine çalışmalar yapmayı hedeflediğini belirtti.

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