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  4. Başakşehir’de gençler dijital geleceğe hazırlanıyor

Başakşehir’de gençler dijital geleceğe hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BATEK Projesi kapsamında girişimcilik ve teknoloji tabanlı eğitimler başladı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BATEK Projesi kapsamında girişimcilik ve teknoloji tabanlı eğitimler başladı. Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki programda, öğrencilere “arduino kodlamaya giriş eğitimi” verildi.
Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde daha önce hiç kodlama eğitimi almamış öğrenciler ile birlikte temel C eğitimi ve C ile “arduino kodlamaya giriş eğitimi” verilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Ücretsiz eğitim için 32 kişilik kontenjan açılmıştı. Başvuruların açılmasıyla birlikte kontenjan kısa sürede doldu. Eğitime katılan 32 öğrenci, kodlamaya giriş eğitiminde devre elemanlarını tanıyıp hazır devre kartında kodlamaya giriş yaptı.

Hayallerini savunma sanayii süslüyor
Öğrenciler daha sonra devre kurmayı öğrenerek kodlamasını yaptı. Eğitimlerin Başakşehir Teknoloji Koridoru Projesi (BATEK) kapsamında yapıldığını belirten Bilişim Eğitmeni Merve Yorgancıoğlu, “Kartları programlamaya yönelik eğitimler veriyorum. Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimler veriyoruz. Buraya genellikle teknik ve mesleki liselerde okuyan öğrenciler geliyor. Eğitime başlamadan önce konuyla ilgili bilgi sahibi öğrenciler olsa da biz eğitime başlangıç seviyesinde başlıyoruz. Bu eğitimi ilk kez alan öğrenciler öğrendiklerini uygulayınca şaşkınlık yaşıyor, aynı zamanda seviniyorlar” diye konuştu.
TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Özcan, katıldığı kodlama eğitiminin kariyerine yapacağı katkıdan bahsetti. Savunma sanayii alanında çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyleyen Özcan, “İnsansız hava aracı içinde kullanılan sistemler ile bazı cihazların kendisini savunması için geliştirilen sistemler üzerinde çalışmak istiyorum” dedi.

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